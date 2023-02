Ina Müllers Konzert in der Kongresshalle beginnt am Sonntag um 19 Uhr. Foto: Sandra Ludewig up-down up-down Am Wochenende in Schwerin Weltgästeführertag und ein Konzert mit Ina Müller Von Maren Ramünke-Hoefer | 16.02.2023, 11:52 Uhr

Vor allem am Sonntag wird es in Schwerin nicht langweilig: Zwölf thematische und kostenlose Stadttouren verkürzen den Tag, am Abend rockt Ina Müller in der Kongresshalle. Vorsicht Staugefahr: Konzertbesucher sollten Park-and-Ride-Plätze nutzen.