Schwerin „Son et Lumière" findet ohne Pyrotechnik statt

Die Licht- und Lasershow am Schloss in Schwerin soll in diesem Jahr wegen der Brandgefahr ohne Feuerelemente stattfinden.