Die Flagge des goldenen Löwen weht über Schwerin und auch die Gondel schaukelt bereits in einem Hafen der Stadt. Die ersten Venedig-Wahrzeichen haben die Landeshauptstadt drei Tage vor dem Start der venezianischen Tage bereits erreicht. Am Freitag geht es los, dann sind immer wieder bunte Kostüme in der Altstadt zwischen dem Schloss und dem Marienplatz zu sehen.

Das Programm bietet an drei Tagen vor allem für Schweriner zahlreiche Möglichkeiten, Venedig-Atmosphäre aufzunehmen. Und auch ein Spaziergang durch die Altstadt lohnt sich, denn die zahlreichen Kostüme – insgesamt haben sich etwa 300 Künstler angemeldet – werden sich zwischen den Terminen immer wieder auf den Straßen der Altstadt aufhalten.

Das ist los ab Donnerstag, 21. September

Im Untergeschoss der Marienplatzgalerie startet ein dreitägiges Bastelprogramm, bei dem Kinder und Erwachsene zwischen 10 und 18 Uhr eigene Masken bemalen und bekleben können. Utensilien und Blanko-Masken werden vor Ort von Donnerstag bis Samstag zur Verfügung gestellt. Wer sich also am Wochenende unter die Maskenträger mischen möchte, sollte diese Station nicht verpassen.

Wer beim Anblick der vielen prachtvollen Gewänder Lust bekommt, sich für die venezianischen Tage einzukleiden und selbst im Kostüm zu flanieren, hat dazu von Freitag bis Sonntag in einem temporären Kostümverleih in der Marienplatz-Galerie die Möglichkeit. Angela Gottschalk, die in Stade einen Kostümverleih betreibt, bietet Mäntel, Röcke und Jacken fürs echte Karnevals-Gefühl zum Ausleihen an. Geeignet sind die Kostüme für Kinder ab zehn Jahren. Geöffnet ist das Geschäft am 22. September von 16 bis 18 Uhr, am 23. September von 10 bis 12 und 21 bis 22 Uhr und am 24. September von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Kontakt: 04141-540583, www.kostuemwerk-stade.de.

Am Donnerstagabend besucht zudem die Schauspielerin Annett Renneberg für eine Lesung die Marienplatzgalerie. Renneberg ist bekannt durch ihre Rolle der Signorina Elettra in den Brunetti-Filmen und damit eng mit Venedig verbunden. Unter dem Titel „Und immer wieder Venedig“ wird sie aus Werken der Weltliteratur lesen, in denen die Lagunenstadt eine Rolle spielt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Das ist los ab Freitag, 22. September

Von Freitag bis Sonntag können Schweriner und Besucher ein wahres Venedig-Original erleben. Gondoliere Carlo legt am Ufer des Burgsees mit einer elf Meter langen venezianischen Gondel an. Tickets gibt es bei der Schweriner Tourist-Information oder online. Der zertifizierte Gondoliere bietet 10 bis 15 Fahrten pro Tag an.

Eine Lesung, ebenfalls in der Marienplatz-Galerie, steht am Freitag, dem 22. September, um 16 Uhr auf dem Programm. An diesem Tag ist die Fantasy-Autorin Sandra Florean zu Gast und wird ihren neuen Roman „Six Queens – Auferstehung der Dunkelheit“ vorstellen.

Am Freitagabend gibt es dann auf dem Marktplatz die erste Party. Von 19 bis 21 Uhr ist ein Live-Konzert von Carina Castillo geplant.

Das ist los ab Samstag, 23. September

Am Samstag schlägt die Stunde der Kostümierten. Von 10 bis 12 Uhr haben angemeldete Kostüm- und Gewandträger die Gelegenheit, sich im Staatstheater Schwerin zu treffen und in historischer Kulisse fotografieren zu lassen.

Am Nachmittag wird der Marktplatz zur zentralen Anlaufstelle. Ab 15 Uhr werden hier die Kostümträger eintreffen. Um 16 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier. Anschließend beginnt der Karneval. Der Umzug geht durch die Altstadt, rund um das Schloss und den Alten Garten. Gegen 18 Uhr treffen sich dann die Kostüme, Besucher und Schweriner wieder auf dem Markt, um gemeinsam zu Live-Musik zu feiern.

Das ist los am Sonntag, 24. September

Am Sonntag steht das Schloss im Mittelpunkt der venezianischen Tage. Ab 13 Uhr versammeln sich „die Masken“ im Burggarten und im Innenhof des Schlosses, um das Fest gemeinsam ausklingen zu lassen. Um 14 Uhr sorgt ein Bootskorso auf dem Burgsee mit zehn Booten vom „SV Mecklenburgisches Staatstheater“ für weitere faszinierende Fotomotive.

Und auch wer nur gucken will, bekommt von Freitag bis Sonntag viel geboten. Schon allein die Händler rund um den Schweriner Marktplatz beteiligen sich an den venezianischen Tagen. Ihr Ziel: der Marktplatz wird zum Markusplatz. Café Coretto, also Espresso, serviert mit einem Grappa, Kellner in typischer Landeskleidung im Restaurant „Durante“ oder Masken aus Blätterteig im Café Rothe. An vielen Ecken wird Italien und Venedig eine Rolle spielen.