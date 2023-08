Kiah soll das Nashorn-Mädchen im Schweriner Zoo heißen. Das gab der Tierpark jetzt via Instagram und Facebook nach einer Abstimmung unter Zoo-Fans bekannt. Kiah stehe für Sonnenaufgang, erklärte Zoo-Direktor Dr. Tim Schikora bereits. Der Nachwuchs von Nashornkuh Clara und Bulle Dino wurde am 15. August geboren – und zwar morgens. Der Name passt also.

Das kleine Nashorn entwickelt sich weiter prächtig und lernt nach und nach nun auch das Außengehege kennen, immer begleitet von seiner Mutter. Vater Dino bleibt noch ein bisschen auf Abstand.

Mit Kiah kam im Schweriner Zoo erstmals ein Südliches Breitmaulnashorn zur Welt. Seit 1981 schon leben Breitmaulnashörner im Tierpark der Landeshauptstadt – und genauso lange hoffte der Zoo auf Nachwuchs.