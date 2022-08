In MV gibt es für Mieter mehrere Anlaufstellen, wenn sie Probleme haben, ihre Nebenkostenrechnung zu begleichen (Symbolbild). FOTO: Jens Büttner/dpa up-down up-down Von Verbraucherzentrale und Mieterbund So gibt es für Mieter in MV Unterstützung bei hohen Nebenkosten Von Anni Hintz | 18.08.2022, 18:02 Uhr

Die Versorger verkünden im Dauertakt Preiserhöhungen. Der Blick in den Briefkasten fällt manchen Mietern schwer: Schließlich kommen mit der Betriebskostenabrechnung die gestiegenen Preise bei den Verbrauchern an. Was dann?