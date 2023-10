Noch schnell die Plätze tauschen, anschnallen und los gehts. Langsam fährt Jessika Frenz an und steuert den kleinen Wagen auf den Verkehrsübungsplatz in Schwerin. Die erste Kurve führt in eine Einbahnstraße. Vorsichtig hält Jessika Frenz ihren Fuß auf dem Gaspedal – Mit 30 Kilometern pro Stunde kommt die 22-Jährige voran. „Du kannst ruhig schneller fahren“, sagt ihr Beifahrer und Partner Steve Hagel, der sonst den kleinen silbernen Peugeot 207 fährt.

Vorsichtig drückt Jessika Frenz etwas stärker aufs Gas. Dabei achtet sie darauf, dass die von rechts kommenden Autos Vorfahrt haben. Auch den Kreisverkehr erkennt Jessika Frenz sofort und führt den Wagen rundherum, weiter auf die Vorfahrtsstraße. Eine Runde nach der anderen dreht sie über den Hammer-Parkplatz in Krebsförden, den Danilo Rehm extra für Fahranfänger als Übungsplatz eingerichtet hat.

Der Verkehrsübungsplatz in Schwerin

Einbahnstraßen-Schilder, Durchfahrt-Verboten-Schilder, ein Stoppschild – Danilo Rehm hat alles selbst organisiert und zusammen mit seinem Vater auf dem Hammer-Parkplatz in Schwerin aufgebaut. Mit der heutigen Eröffnung des Verkehrsübungsplatzes in Krebsförden erfüllt sich Danilo Rehm einen Wunsch. „Ich kann mich erinnern, wie ich als Junge auf der Rückbank des Trabis saß und mein Bruder das Fahren auf so einem Platz lernte“, sagt Danilo Rehm. Sein Sohn werde auch bald seinen Führerschein machen und vorher auf dem Übungsplatz seines Vaters das erste Mal den Fuß aufs Gaspedal stellen.

Danilo Rehm will Übungsplatz ausbauen

Danilo Rehm hat den Parkplatz in Schwerin jeden zweiten Sonntag gemietet und lässt dort von 10 bis 17 Uhr Fahranfänger für 20 Euro die Stunde üben. Der letzte Fahrer des Tages werde um 16 Uhr reingelassen, damit um 17 Uhr dann Schluss ist, erklärt er. Die nächsten zwei Jahre stehe Danilo Rehm jeden zweiten Sonntag auf dem Platz vor dem Hammer-Einkaufsmarkt, um Fahranfänger zu empfangen. Künftig könne er sich aber vorstellen, einen größeren Platz in Schwerin anzumieten. Vielleicht würde er dann sogar eine Ampel anschaffen, sagt er.

Jessika Frenz hatte zwar schon einige Fahrstunden in der Fahrschule, trotzdem werde sie mit jeder Runde auf dem Übungsplatz sicherer. Ihr Beifahrer Steven Hagel hat schon länger seinen Führerschein. Eine Begleitung, die ihren Führerschein schon mindestens seit drei Jahren hat, ist eine Bedingung, um auf dem Platz üben zu dürfen. Der Fahranfänger selbst muss mindestens 16 Jahre alt sein.

20 Besucher bei Eröffnung in Schwerin

Während Danilo Rehm einen Besucher nach dem anderen begrüßt, lächelt er zufrieden. „Die Resonanz ist gut“, sagt er. Knapp 20 Anmeldungen – mehr dürften es an einem Tag auch nicht sein, sagt er. Schließlich sollen alle genug Platz zum Fahren haben und sich nicht gedrängt fühlen.

Jessika Frenz parkt aus, das Auto ruckelt und stottert und geht aus. Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, startet den Wagen neu und fährt weiter zu den Pylonen. „Hier kannst du seitlich einparken“, sagt Steve Hagel. Nach kurzer Korrektur stand sie mit dem Peugeot perfekt in der Parklücke.