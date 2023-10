Mit den Enkeln per Whatsapp in Kontakt bleiben, Fotos per Mail an Freunde schicken, sich im Internet über sein Hobby informieren oder die Lokalzeitung auf dem Tablet lesen: Neue Medien bieten auch älteren Menschen zahlreiche Möglichkeiten. Die digitale Welt kann aber auch eine Herausforderung sein. Das Seniorenbüro in Schwerin hilft dabei, diese zu meistern. In Kursen erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Umgang mit Handys und Co.

Ein Kurs umfasst vier Veranstaltungen, die von geschulten, sogenannten Silver Surfern durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um Internet-Nutzer, die älter als 50 Jahre sind. Nach einer theoretischen Einführung wird der Nutzung von Tablets, Smartphones und des Internets praktisch geübt. Vermittelt werden soll unter anderem Grundwissen zu E-Mail und Mitteilungsdiensten wie Whatsapp. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie sie mobile Endgeräte einrichten. Zum Abschluss des Kurses gibt es eine spezielle Mediensprechstunde. Hier lernen Interessierte in zwei Stunden, wie sie die Schweriner Volkszeitung auch digital lesen können.

Anmeldungen nimmt das Seniorenbüro Schwerin per Telefon unter 0385 5574962 entgegen. Alle Kurse finden in der Wismarschen Straße 144 statt. Ein neuer Kurs startet am 12. Oktober, ein weiterer am 6. November. Drei weitere Kurse laufen bereits, ein Einstieg ist jedoch jederzeit möglich.