Wünschen sich lieber Glühwein statt Kinderpunsch bei der Kälte: Rentner Bernd Ahrens und Renate Kolofik. Foto: Kristina Albert up-down up-down Nachbarschaftstreff Nebenan Senioren aus Schwerin trotzen beim Adventssingen den Minusgraden Von Kristina Albert | 15.12.2022, 18:03 Uhr

In Neu Zippendorf wurde mit Punsch angestoßen, gesungen, gegessen und geklönt. Der Verein Hand in Hand hatte zu der kleinen Weihnachtsfeier in den Nachbarschaftstreff geladen. Rentnerin Renate Kolofik war begeistert.