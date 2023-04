Freuen sich auf die Selbstständigkeit als neue Pächterinnen der Seeterrasse in Schwerin: Natalia Stumpenhagen und Elena Fischer (v.l.). Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Pläne für Ausflugslokal Zwei Hamburgerinnen wollen die Seeterrasse in Schwerin wieder mit Leben füllen Von Maren Ramünke-Hoefer | 09.04.2023, 13:37 Uhr | Update vor 26 Min.

Die Nachricht schlug ein wie eine kleine Bombe: Natalia Stumpenhagen und Elena Fischer erfüllen sich in Schwerin ihren Traum von der Selbstständigkeit und bieten in der Seeterrasse am Lankower Südufer jetzt am Wochenende Brunch an. Das sind ihre Pläne.