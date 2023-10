Tage der seelischen Gesundheit Auf Comic-Tour durch die Schweriner Innenstadt Von Christian Koepke | 13.10.2023, 19:36 Uhr Erläuterte Interessierten ihre Zeichnungen: die Künstlerin Marieluisa aus Hamburg. Foto: Christian Koepke up-down up-down

Die „Tage der seelischen Gesundheit“ in Schwerin enden an diesem Wochenende. Nochmal gibt es ein Programm mit Sport, Musik und Theater. Bis zum 30. Oktober läuft die Comic-Ausstellung in der Innenstadt, die psychische Erkrankungen entstigmatisieren will.