In der Woche vom 5. bis zum 11. Juni 2023 kommt es in Schwerin zu mehreren Straßensperrungen. Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Verkehr in Schwerin Sconto-Zufahrt sorgt für Straßensperrung in Krebsförden Von Konstantin Pavel | 02.06.2023, 17:56 Uhr

In der nächsten Woche müssen sich die Schweriner auf verschiedene Straßensperrungen einstellen, die auch das Sieben Seen Center betreffen. Die SVZ erklärt, was geplant ist.