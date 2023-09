Die Sconto-Neueröffnung an der Grabenstraße in Schwerin steht kurz bevor. Das Möbelhaus gegenüber vom Sieben Seen Center öffnet am 7. September zum ersten Mal. Auf 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche soll es, laut Sconto, Möbel, Dekoartikel und Zubehör für die Wohnungseinrichtung geben. Zum Markt gehöre ein Möbellager, sodass Kunden sich die vor Ort ausgesuchten Möbel fast immer sofort mitnehmen können.

Baubeginn für die insgesamt 21. Filiale Scontos war im Januar 2023. In den ersten Tagen startet zudem eine Rabattaktion. So soll es vom Eröffnungstag bis zum verkaufsoffenen Sonntag 20 Prozent Rabatt „auf fast alles“ geben.

Zur Neueröffnung gebe es unter anderem ein Familienprogramm mit Hüpfburg, dem Clown Natscha, einem Moderator, DJ und Glücksrad. Außerdem werden, wie Sconto mitteilt, Fischbrötchen für einen Euro verkauft. Bei einem Sconto-Gewinnspiel werde ein neuer VW Polo im Wert von 20.000 Euro verlost.

Höffner-Möbelhaus soll nahe Sconto in Schwerin entstehen

Ein paar Meter weiter, auf dem Areal des Hammer-Marktes, soll in Zukunft ein zur Unternehmensgruppe gehörendes Höffner-Möbelhaus entstehen. Aktuell laufen noch die Arbeiten am Bebauungsplan. Zum Baustart oder der Fertigstellung können noch keine Angaben gemacht werden.