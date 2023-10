Ferienspaß im Schwimmbad Schwimmhalle Großer Dreesch ändert Öffnungszeiten in den Herbstferien Von Vanessa Teichmann | 02.10.2023, 08:00 Uhr Die Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch passt die üblichen Öffnungszeiten in den Herbstferien an. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down

Die Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch in Schwerin erweitert in den Herbstferien seine Öffnungszeiten. Aquakurse werden in der Ferienwoche allerdings nicht angeboten.