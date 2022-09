Geht in den Ruhestand: Volker Mischok vor dem Loste-Altar des Doms Foto: Christian Koepke up-down up-down Kirche in Schwerin Domprediger Volker Mischok wird am 18. September verabschiedet Von Christian Koepke | 06.09.2022, 18:23 Uhr

Domprediger in Schwerin zu sein, war für Volker Mischok eine Berufung. Nach 22 Jahren im Amt wird der Pastor am 18. September mit einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.