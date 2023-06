Taufe bei den Massai: Namensgeberin Gerlinde Haker hält die kleine Gerlinde in ihren Armen. Foto: Haker up-down up-down Schwerinerin besuchte Partnerdiözese Gerlinde Haker erzählt am 9. Juni von ihrer Reise nach Tansania Von Christian Koepke | 08.06.2023, 15:26 Uhr

Zum 20. Mal war Gerlinde Haker aus der Schweriner Domgemeinde jetzt bei den Partnergemeinden in Tansania. Am 9. Juni um 18 Uhr berichtet sie in der Thomaskapelle über ihre Erlebnisse.