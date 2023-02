Sind Ansprechpartnerinnen im Zentrum Demenz: Ute Greve und Dr. Nina Benz (r.). Foto: Christian Koepke up-down up-down Gesundheit in Schwerin Zentrum Demenz bietet Hilfe für Betroffene und Angehörige an Von Christian Koepke | 06.02.2023, 19:05 Uhr

In Schwerin leben mehr als 2500 Menschen, die von Demenz betroffen sind. Das Zentrum für Demenz in der Landeshauptstadt bietet ab 22. Februar wieder eine Schulung für Angehörige an.