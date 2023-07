Die Wasserretter brauchen ein neues Boot Foto: IMAGO/Droese up-down up-down DLRG Schwerin Wasserretter brauchen dringend neues Boot und starten Crowdfunding Von Marlena Petersen | 06.07.2023, 19:41 Uhr

Sie retten Menschen, die auf den Seen in Schwerin in Not geraten, doch sie haben keine gute Ausstattung.