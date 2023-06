Auch viele junge Menschen unterstützen Unicef in Schwerin. Archivfoto: Unicef Deutschland, Arbeitsgruppe Schwerin up-down up-down 70 Jahre Kinderhilfswerk Schweriner Unicef-Gruppe blickt zurück und nach vorn Von Konstantin Pavel | 29.06.2023, 19:19 Uhr

In ganz Deutschland setzen sich ehrenamtliche Verbände für Kinder in Not ein. Zum Geburtstag von Unicef Deutschland resümiert die Schweriner Gruppe bisherige Erfolge und spricht über die Zukunft.