Auf den Spuren der Heiligen Drei Könige: Thea, Magdalena und Johannes (v.l.). Foto: Christian Koepke up-down up-down Gottesdienst in St. Anna Schweriner Sternsinger bringen Gottes Segen ins Haus Von Christian Koepke | 06.01.2023, 19:32 Uhr

In der St.-Anna-Kirche sind am Tag der Heiligen Drei Könige die Sternsinger auf die Reise geschickt worden. In den nächsten Tagen werden sie 450 Haushalte und Geschäfte in der Landeshauptstadt und dem Umland besuchen.