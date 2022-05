Kinder einer Schule in Tansania: Ihr Schicksal hat Schweriner Grundschüler bewegt. FOTO: Frank Müller Emotionales Hilfsprojekt Schweriner Schüler unterstützen Kinder in Tansania Von Franca Niendorf | 28.05.2022, 14:29 Uhr

Strom, Möbel, Stifte - Schülern in Tansania fehlt es an den einfachsten Dingen. Das hat Schweriner Kinder so gerührt, dass sie ihnen helfen wollen.