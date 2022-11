Erläutern die Ausstellung zum Wende-Herbst: Manja Krausche und Christian Glüer. Foto: Christian Koepke up-down up-down Herbst 1989 in Schwerin Schüler gehen auf digitale Spurensuche zur friedlichen Revolution Von Christian Koepke | 16.11.2022, 17:22 Uhr

Das Dokumentationszentrum des Landes für die Opfer der Diktaturen in Deutschland zeigt eine Wanderausstellung zur friedlichen Revolution. Es arbeitet mit Schülern an einem Projekt, das eine digitale Spurensuche zum Herbst 1989 in Schwerin ermöglichen soll.