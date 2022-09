Die Schweriner Feuerwehr im Einsatz Foto: Marco Dittmer up-down up-down Ansage irritierte Anrufer Schweriner Rettungsleitstelle stellt Warteschleife neu ein Von Christian Koepke | 26.09.2022, 18:03 Uhr

Nach Kritik an einer Bandansage hat die Rettungsleitstelle in Schwerin reagiert. Mit einem Wechsel zwischen Freizeichen und Ansage sollen Irritationen bei Staus in der Telefonleitung vermieden werden.