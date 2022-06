Immer wieder liegen eine Menge Müll sowie gefährliche Scherben auf dem Spielplatz in der Kieler Straße. Obwohl die SDS zwei Mal in der Woche vorbeifahren und aufräumen. FOTO: Hannes Henffler Schwerin Eltern regen sich über zugemüllten Spielplatz in Lankow auf Von Hannes Henffler | 10.06.2022, 16:46 Uhr

Obwohl die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin zwei Mal in der Woche den Spielplatz in der Kieler Straße aufräumen, ist er immer wieder verdreckt. Auch andere Orte in Lankow haben ein Müllproblem.