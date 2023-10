Polizeibeamten ist am Abend des 17. Oktober gegen 20 Uhr in Krebsförden ein Wagen aufgefallen, der ihnen überladen vorkam. Auf einem Tankstellengelände in der Pampower Straße wurde daraufhin eine Kontrolle durchgeführt. Ergebnis: Auf dem Fahrzeug fanden die Polizisten viele Werkzeugkästen und Zubehör, weswegen der Kleintransporter gewogen wurde.

Beim Wiegen kam das für 3,5 Tonnen zugelassene Auto auf knapp fünf Tonnen Gewicht, sodass der 49-jährige Fahrer vor Ort einen Teil seiner Ladung abladen musste, wie Polizeisprecher Rainer Autzen berichtet. Auf den Fahrer und den Fahrzeughalter wartet nun ein Bußgeldverfahren. Noch an Ort und Stelle verfügte die Polizei die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 530 Euro.