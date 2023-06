Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei up-down up-down Schwerin Betrug am Geldautomaten: Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem Von Christian Koepke | 14.06.2023, 19:04 Uhr

Am 3. September 2022 soll er mit einer gestohlenen Girokarte an zwei Automaten in der Stadt Geld abgehoben haben. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder des Tatverdächtigen.