Die Polizei ermittelt zum Angriff von Asylbewerbern auf Mitarbeiter in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin. FOTO: Volker Bohlmann Nach Angriff auf Mitarbeiter Schweriner Polizei ermittelt zu Vorfällen in Stern Buchholz Von Franca Niendorf | 03.05.2022, 18:21 Uhr

Mitarbeiter und Asylbewerber sind bei der Attacke am Wochenende in Stern Buchholz verletzt worden. Die Polizei ermittelt jetzt, warum es zu den Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Schwerin gekommen ist.