Auf dem Balkon ihrer Schweriner Wohnung: Ina und Klaus Bammann halten einen Helm mit dem Logo der Deutschen Seemannsmission in ihren Händen. Foto: Christian Koepke up-down up-down Aufbruch nach Afrika Schweriner Ehepaar übernimmt Leitung einer Seemannsmission in Kamerun Von Christian Koepke | 21.07.2023, 16:17 Uhr

Ina und Klaus Bammann brechen ihre Zelte in Schwerin ab. Die Eheleute erfüllen sich ihren Traum von Afrika und übernehmen die Leitung der Seemannsmission in Douala an der Küste von Kamerun.