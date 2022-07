Bernd-Rolf Smerdka erinnert sich im Tonstudio an die Gesamtschule Schinkel und den VfL. FOTO: Alice Rensing up-down up-down Jugend in Osnabrück verbracht Schweriner nimmt Songs über seine alte Heimat auf Von Tom Bullmann | 10.07.2022, 16:20 Uhr

Er lebt in Schwerin und arbeitet dort in der Stadtverwaltung: Bernd-Rolf Smerdka. In seiner Freizeit hat er eine CD mit 16 Songs aufgenommen, mit denen er sich an die 60er Jahre und seine Jugendzeit in Osnabrück erinnert.