Schwerin Nahverkehr nimmt Depot für Elektrobusse in Betrieb Von Christian Koepke | 04.11.2022, 16:26 Uhr

In Schwerin können Elektro-Busse nun an mehr als 40 Ladepunkten auftanken. Am Freitag nahm der Nahverkehr sein neues Elektro-Busdepot in Betrieb.