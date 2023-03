Aktuell kostet ein Einzelfahrschein noch 2 Euro. 2020 war der Preis zuletzt angehoben worden. Foto: Max Holz up-down up-down Einzelfahrschein für 2,50 Euro Schweriner Nahverkehr erhöht zum 1. Juli die Ticket-Preise Von Christian Koepke | 27.03.2023, 19:29 Uhr

Wer mit Bus und Straßenbahn in Schwerin unterwegs ist, muss vom 1. Juli an tiefer in die Tasche greifen. Der Nahverkehr plant im Sommer eine Preiserhöhung. Besonders betroffen: Einzelfahrscheine und Tagestickets.