Er habe so richtig Bock auf „Bock“, sagt Sebastian Lehmann. Der 23-jährige Schweriner macht beim Entsorgungsunternehmen Alba Nord eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer, übt schon kräftig am Simulator für den Führerschein. Den Weg zur Lehre ebnete ihm eine sogenannte Einstiegsqualifizierung, eine Art Langzeitpraktikum, gefördert von der Arbeitsagentur.

„Sebastian stellte sich bei uns vor und sofort seine große Motivation unter Beweis. Während des halbjährigen Praktikums überzeugte er vom ersten bis zum letzten Tag“, erklärt Matthias Jürgens, Betriebsstättenleiter von Alba Nord am Ziegeleiweg. „Die Einstiegsqualifizierung erwies sich als optimales Mittel, um Sebastian zielgerichtet auf seine Ausbildung vorzubereiten. Wir sehen darin ein wirklich schönes Beispiel, wie Inklusion gelingen kann.“

Corona erschwerte Bewerbungen auf Ausbildungsplatz

Sebastian Lehmann muss mit einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) klarkommen. Nach der Schule brach er gleich zweimal eine Lehre ab. Ein Unfall warf ihn abermals zurück. Schließlich erschwerten die Auswirkungen der Pandemie die vielen Bemühungen, sich erfolgreich zu bewerben – bis Alba Nord ins Spiel kam.

Gemeinsam mit der Firma Salo & Partner Berufliche Bildung in Schwerin wurden für den jungen Mann die Weichen in Richtung Ausbildung zum Berufskraftfahrer gestellt. Seit September vergangenen Jahres gehört Sebastian Lehmann zum Alba-Team und ist in Westmecklenburg schon ordentlich herumgekommen. Bis zu 600 Tonnen Abfälle bewege er an einem Tag, berichtet Sebastian Lehmann, der aktuell noch als Beifahrer und Belader arbeitet. Die Ausbildung zum Fahrer erfolgt im zweiten Lehrjahr.

Arbeitsagentur dankt Alba Nord für Engagement

„Wir sind sehr dankbar für die Bereitschaft von Unternehmen, motivierten Jugendlichen eine Chance zu geben, die nicht mit Bestnoten aufwarten oder die spezifische Probleme bewältigen müssen“, sagt Patricia Scholla, die sich beim Arbeitgeber-Service der Schweriner Arbeitsagentur um Rehabilitanten und Schwerbehinderte kümmert. So erlebe sie auch bei Alba Nord eine große Offenheit für Projekte, in denen Menschen mit Einschränkungen oder Migrationshintergrund gefördert werden.

Sebastian Lehmann fühlt sich in der Belegschaft des Entsorgungsbetriebs gut aufgehoben, schätzt den direkten und ehrlichen Umgang im Fuhrpark. „Hier möchte ich meine Ausbildung gut zu Ende bringen und dann unbedingt im Team weiterarbeiten“, betont er.