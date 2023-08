Venezianisches Flair weht in den nächsten Wochen durch die Schweriner Marienplatzgalerie. Im Eingangsbereich steht seit Sonntag eine Gondel, wie sie aus der Lagunenstadt bekannt ist. „Es handelt sich um einen Nachbau, der es aber immerhin auch schon auf fünf Meter Länge bringt“, sagt Susann Märtens aus Hamburg, die das Boot mit ihrem Team aufgebaut hat – samt Ansicht vom Canal Grande.

„Mit der Gondel wollen wir unsere Gäste auf die Venezianischen Tage in Schwerin einstimmen“, erklärt Centermanager Henner Schacht. Die Venezianischen Tage werden vom 22. bis 24. September zum ersten Mal in der Landeshauptstadt gefeiert – mit prächtigen Kleidern und kunstvollen Masken vor den Traumkulissen Schwe­rins. Zahlreiche Unternehmen unterstützen das Event der Stadtmarketing-Gesellschaft und des Initiators Reimond Weding – darunter auch die Marienplatzgalerie.

Lesung mit Annett Renneberg am 21. September

Im Center können Besucher bereits vom 21. September an Masken basteln. „Außerdem wird es bei uns einen Kostümverleih geben“, kündigt Henner Schacht an. Weiterer Höhepunkt in der Marienplatzgalerie: eine Lesung mit Annett Renneberg am 21. September um 19.30 Uhr. Titel: „Und immer wieder Venedig“. Einem breiten Fernsehpublikum bekannt wurde Renneberg mit ihrer Rolle der Signorina Elettra Zorzi in den Verfilmungen der Donna-Leon-Romane um Commissario Brunetti.

Ein Hauch von Venedig in der Marienplatzgalerie Foto: Christian Koepke

Der Centermanager der Marienplatzgalerie sieht den Venezianischen Tagen mit großer Vorfreude entgegen. Das farbenfrohe Festival werde eine neue Aufmerksamkeit für Schwerin schaffen, sagt er. Bis Mitte Oktober solle auf jeden Fall die Gondel als Dekoration im Eingangsbereich stehen bleiben.