Stauden und Gemüse: Im Kulturgarten gibt es viele bunte Beete. FOTO: Heike Stegmann Tag der offenen Gärten Schweriner Kulturgarten stellt sich am Sonntag vor Von Christian Koepke | 09.06.2022, 18:36 Uhr

Der Schweriner Kulturgarten in der Wismarschen Straße 282 öffnet am Sonntag seine Pforten. Anlass ist der Tag der offenen Gärten in MV.