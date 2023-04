In der Pfaffenstraße 4 steht das Komplex. Hier wird gewohnt und oftmals auch gefeiert. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Endspurt um Hauskauf Kultur- und Wohnprojekt Komplex in Schwerin lädt alle ein Von Maren Ramünke-Hoefer | 05.04.2023, 18:25 Uhr

Die größte WG in Schwerin zeigt am Ostersamstag, was alles in ihr steckt und wie weit das Hauskauf-Projekt fortgeschritten ist. Los geht es um 15 Uhr.