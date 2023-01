Wohnpark-Leiter Sven Kastell (l.) und Projektmanager Dieter Leubling sind zufrieden mit dem Fortschritt auf der Großbaustelle für das Mehrgenerationenhaus in Zippendorf. Jetzt hoffen sie auf höhere Temperaturen. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Weststadt und Zippendorf Schweriner Kita-Baustellen liegen gut im Zeitplan Von Maren Ramünke-Hoefer | 22.01.2023, 12:51 Uhr

In der Brahmsstraße und im Wohnpark Zippendorf sollen noch in diesem Jahr neue Kindertagesstätten eröffnen und damit fast 100 zusätzliche Kita-Plätze in Schwerin schaffen.