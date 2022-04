FOTO: Bert Schüttpelz Musik in Schwerin Jugendorchester holt Silber im Bundeswettbewerb Von Bert Schüttpelz | 31.03.2022, 17:00 Uhr

Was der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga ist, das ist das Schweriner Jugendsinfonieorchester im Bundesvergleich der Jugendorchester, sagt Oberbürgermeister Rico Badenschier. „Es spielt in dem alle zwei Jahre ausgetragenen Wettbewerb immer mit um den Titel, gewann ihn 2017.“ Im aktuellen Ranking hat das Schweriner Ensemble allerdings den Titel knapp verpasst. Es holte mit dem Projekt „Erbe des Löwen“ die Silbermedaille.