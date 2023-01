Die neue Managerin der Schweriner Höfe Daniela Lemke (M.) setzt auf Teamwork und arbeitet mit der Hausverwaltungschefin der Wille + Christen Immobilien Management Gesellschaft Heike Boese und Marketing-Chef Jan Gebert eng zusammen. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Schweriner Höfe Neue Managerin Daniela Lemke kündigt neues Restaurant an Von Bert Schüttpelz | 24.01.2023, 18:54 Uhr | Update vor 2 Std.

Die 35-Jährige tritt die Nachfolge von Gerd Bockisch an und will das Einkaufen mit Erlebnissen ausbauen. In den kommenden Wochen sollen gleich zwei neue Läden in den Schweriner Höfen eröffnen.