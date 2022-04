Die Grundschule im Campus am Turm startet ein Modellprojekt für jahrgangsübergreifendes Lernen in den Klassenstufen 1 und 2. FOTO: Bert Schüttpelz Schule in Schwerin Grundschule im Campus am Turm probiert jahrgangsübergreifendes Lernen Von Bert Schüttpelz | 19.04.2022, 16:55 Uhr

Die Schule im Campus am Turm hat ein Modellprojekt gestartet: Als erste staatliche Grundschule in Schwerin bietet sie Unterricht in Lerngruppen an, in denen Schüler mehrerer Klassenstufen gemeinsam lernen können. Die Zwischenbilanz zeigt: Es funktioniert. So können vor allem lernschwache Schüler besser gefördert werden.