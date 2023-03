Spendenübergabe in der Schulaula: Beke und Mika aus der Klasse 4d überreichten einen symbolischen Scheck an Bernade Hartrampf-Yovogan (l.) von der Deutsch-Afrikanischen Zusammenarbeit. Schulleiterin Annett Groß (r.) und Projektleiterin Christine Silber freuen sich. Foto: Christian Koepke up-down up-down Hilfsprojekt in Schwerin Friedensschüler spenden wieder für Kinder in Togo Von Christian Koepke | 17.03.2023, 20:44 Uhr

Freude bei der Deutsch-Afrikanischen Zusammenarbeit: 300 Euro hat die Schweriner Friedensschule auch in diesem Jahr wieder an den Verein gespendet, der sich seit rund 20 Jahren in Togo engagiert.