Die Klasse 4a der Schweriner Friedensschule gewinnt die Wald-Olympiade 2023. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Sieger der Wald-Olympiade MV Schweriner Friedensschüler sind die Besten im Wald Von Marco Dittmer | 14.07.2023, 17:45 Uhr

Tausende Schüler gingen in den Forstämtern des Landes an den Start. Die Klasse 4a der Friedensschule in Schwerin setzte sich mit ihrem Wissen um Wald und Tier an die Spitze.