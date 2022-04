Der Ostermarsch am Sonnabend führt durch die Schweriner Innenstadt. FOTO: Bodo Schackow Demonstration in der Innenstadt Schweriner Friedensbündnis ruft zum Ostermarsch auf Von Marco Dittmer | 16.04.2022, 08:22 Uhr

Straßensperrungen in der Innenstadt bis zum Mittag. Zuletzt gab es Zweifel an der Botschaft des Bündnisses. Einige Mitglieder teilten Russlands Ansichten zum Krieg in der Ukraine.