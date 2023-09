Feinstaub, Müll und Tierleid Feuerwerksverbot in Schwerin? Ein Bürger appelliert an den Oberbürgermeister Von Maike Trumpp | 21.09.2023, 14:54 Uhr Foto: Maike Trumpp

Michael Drosner wendet sich mit einem Offenen Brief an den Oberbürgermeister Rico Badenschier, um ein mögliches Feuerwerksverbot in Schwerin anzuregen. Den Brief verbindet er mit der Hoffnung, mehr Menschen darauf zu stoßen, wie schädlich Feuerwerkskörper sind.