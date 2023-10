Gleich zweimal musste die Feuerwehr in Schwerin im Stadtteil Mueßer Holz in der Nacht zu Montag ausrücken. Kurz vor Mitternacht wurde ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ziolkowskistraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Rauch bereits im gesamten Hausflur ausgebreitet. Ein Großteil der 19 Bewohner konnte das Haus selbstständig verlassen, einige wenige wurden evakuiert.

Mehrere Personen erlitten Rauchgasvergiftung

Nach dem Einsatz konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Drei Erwachsene und fünf Kinder erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie mussten jedoch nicht weiter medizinisch behandelt werden.

Während der Einsatz noch lief, brannte wenige Hundert Meter entfernt eine Altpapiertonne. Die Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten konnte den noch kokelnden Inhalt allerdings schnell löschen.

Schweriner Polizei sucht Zeugen

Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise in beiden Fällen geben kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 bei der Polizei zu melden. Ebenso werden Hinweise über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.