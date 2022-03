Blütenpracht und Osterküken: Das Schlosspark-Center hat für den bevorstehenden verkaufsoffenen Sonntag eine zauberhafte Märchenlandschaft aufgebaut. FOTO: Annelie Buchholz Einkaufen in Schwerin Center bereiten den verkaufsoffenen Sonntag vor Von Bert Schüttpelz | 30.03.2022, 14:02 Uhr

Es soll der große Aufschlag für den Einzelhandel werden: Mit gebündelten Aktionen wollen die Center am Marienplatz am kommenden Sonntag möglichst viele Kunden in die Innenstadt locken.