Polizeibeamte kontrollieren die Innenräume der Tankstelle. FOTO: Marco Dittmer Dichter Rauch in Tankstelle Schweriner alarmiert Feuerwehr - dann ist die Polizei gefragt Von Marco Dittmer | 14.04.2022, 00:21 Uhr

Dichter Qualm breitete sich am Mittwochabend in der Total-Tankstelle am Obotritenring aus. Als der Löschzug eintrifft, ist die Ursache schnell klar.