Moaz Albatal und Sefik Ince erweitern das Bistro Mediterraneo mit einem gleichnamigen Restaurant um die Ecke. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Essen gehen in Schwerin Das Mediterraneo macht einen zweiten Laden auf und erweitert die Speisekarte Von Martina Schwenk | 24.05.2023, 16:42 Uhr

Bekannt ist der Name Mediterraneo in Schwerin bereits. Doch bald gehört zu dem Bistro noch ein Restaurant – direkt um die Ecke. Was die Gäste erwartet und warum sich vor allem Veganer freuen dürfen.