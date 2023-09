Am Donnerstagnachmittag, 28. September, sollen sich mehrere Personen in der Goethestraße in Schwerin geprügelt haben. Gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei gemeldet. Als die Beamten eintrafen, hatten jedoch alle Beteiligten den Ort des Geschehens bereits verlassen.

Laut ersten Erkenntnissen waren die heranwachsenden Beteiligten überwiegend männlich und hatten ein westasiatisches Erscheinungsbild, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin.

Die Schweriner Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen: Wer den Vorfall beobachtet oder sogar fotografiert oder gefilmt hat, wird von der Polizei gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385 5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache unter polizei.mvnet.de entgegen.