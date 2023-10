Seit Dienstag dürfen sich Hungrige über ein neues Angebot am Marienplatz in Schwerin freuen. In der Marienplatzgalerie hat mit „Yummy to go“ mitten in der Innenstadt ein Imbiss für Freunde asiatischer Küche eröffnet. In der Umgebung gibt es bereits mehrere Asia-Bistros und -Restaurants.

Das gibt es im Yummy to go in Schwerin

Auf der Speisekarte sind neben traditioneller Pho auch ausgefallene Burger wie der „Ebi Katsu“ mit Garnelen zu finden. Beide Angebote kosten aktuell rund 11 Euro.

Für den kleinen Hunger gibts Frühlingsrollen. Aber auch Imbiss-Klassiker wie Chicken Wings und Pommes stehen im Menü.