Foto: Marco Dittmer Keine Straßenbahnen und Busse Warum auf dem Marienplatz in Schwerin zwei Tage kaum etwas los ist Von Marco Dittmer | 17.06.2023, 16:11 Uhr | Update vor 28 Min.

Der sonst so belebte Knotenpunkt in der Schweriner Innenstadt wirkte am Freitag geradezu verwaist. Auch am Sonnabend war nur wenig los.