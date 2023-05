In der Aula des alten Fridericianums wurden im April weitere 120 Studenten der Medical School Hamburg begrüßt, die in Schwerin ihre klinische Ausbildung beginnen - und eine Bleibe brauchen. Ein Studentenwohnheim soll helfen. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Bauen in Schwerin WGS will Konzept für Studentenheim am Pappelgrund vorlegen Von Christian Koepke | 02.05.2023, 18:10 Uhr

Beim Thema Studentenwohnheim am Pappelgrund will die Wohnungsgesellschaft Schwerin (WGS) ihren Hut in den Ring werfen. Die ersten Eckdaten für ein Konzept zum Bau des Heims wurden schon festgelegt.